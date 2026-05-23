Wanderin verletzt sich Boppard: Klettersteig-Rettung fordert Einsatzkräfte Annalena Bischoff 23.05.2026, 10:00 Uhr

i Für die Höhenrettung der Feuerwehr Boppard war der Einsatz am Mittelrhein-Klettersteig herausfordernd, da der Boden noch vom Regen aufgeweicht war. Mia Galeazzi/Feuerwehr Boppard

Am Mittelrhein-Klettersteig in Boppard mussten Höhenrettung und Rettungsdienst unter schwierigen Bedingungen arbeiten. Mathias Stahl von der Feuerwehr Boppard erklärt, wie sich die Einsatzkräfte im unbefahrbaren Gelände orientieren.

Nachdem sich eine Wanderin am Freitag, 15. Mai, auf dem Mittelrhein-Klettersteig in Boppard verletzt hatte, wurde sie per Polizeihubschrauber gerettet. Während die Polizei die B9 nur kurzzeitig sperrte, war der Einsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst deutlich aufwendiger.







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