Wanderin verletzt sich
Boppard: Klettersteig-Rettung fordert Einsatzkräfte
Für die Höhenrettung der Feuerwehr Boppard war der Einsatz am Mittelrhein-Klettersteig herausfordernd, da der Boden noch vom Reg
Für die Höhenrettung der Feuerwehr Boppard war der Einsatz am Mittelrhein-Klettersteig herausfordernd, da der Boden noch vom Regen aufgeweicht war.
Mia Galeazzi/Feuerwehr Boppard

Am Mittelrhein-Klettersteig in Boppard mussten Höhenrettung und Rettungsdienst unter schwierigen Bedingungen arbeiten. Mathias Stahl von der Feuerwehr Boppard erklärt, wie sich die Einsatzkräfte im unbefahrbaren Gelände orientieren.

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Nachdem sich eine Wanderin am Freitag, 15. Mai, auf dem Mittelrhein-Klettersteig in Boppard verletzt hatte, wurde sie per Polizeihubschrauber gerettet. Während die Polizei die B9 nur kurzzeitig sperrte, war der Einsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst deutlich aufwendiger.

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