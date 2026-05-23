Am Mittelrhein-Klettersteig in Boppard mussten Höhenrettung und Rettungsdienst unter schwierigen Bedingungen arbeiten. Mathias Stahl von der Feuerwehr Boppard erklärt, wie sich die Einsatzkräfte im unbefahrbaren Gelände orientieren.
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Nachdem sich eine Wanderin am Freitag, 15. Mai, auf dem Mittelrhein-Klettersteig in Boppard verletzt hatte, wurde sie per Polizeihubschrauber gerettet. Während die Polizei die B9 nur kurzzeitig sperrte, war der Einsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst deutlich aufwendiger.