Aufklärung und Beratung
Boppard: Ingrid Gundert steht Frauen zur Seite
Ingrid Gundert leitet die Schwangerenberatungsstelle von Donum Vitae in Boppard seit 2001.
Ingrid Gundert leitet die Schwangerenberatungsstelle von Donum Vitae in Boppard seit 2001.
Lara Kempf

Verhütung, Schwangerschaft und Geburt: Diese Themen bringen oft Unsicherheit mit sich. Ingrid Gundert hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen dabei zu unterstützen. Sie leitet die Schwangerenberatungsstelle in Boppard – und das schon seit 25 Jahren.

Lesezeit 4 Minuten
Was kommt auf eine Frau zu, wenn sie schwanger ist? Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es, und wie geht man mit möglichen Ängsten und Bedenken um? Wird eine Schwangerschaft festgestellt, kann es bei Frauen zunächst zu Verunsicherung oder Überforderung kommen.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungSoziales

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