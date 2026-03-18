Aufklärung und Beratung Boppard: Ingrid Gundert steht Frauen zur Seite Lara Kempf 18.03.2026, 13:00 Uhr

i Ingrid Gundert leitet die Schwangerenberatungsstelle von Donum Vitae in Boppard seit 2001. Lara Kempf

Verhütung, Schwangerschaft und Geburt: Diese Themen bringen oft Unsicherheit mit sich. Ingrid Gundert hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen dabei zu unterstützen. Sie leitet die Schwangerenberatungsstelle in Boppard – und das schon seit 25 Jahren.

Was kommt auf eine Frau zu, wenn sie schwanger ist? Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es, und wie geht man mit möglichen Ängsten und Bedenken um? Wird eine Schwangerschaft festgestellt, kann es bei Frauen zunächst zu Verunsicherung oder Überforderung kommen.







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