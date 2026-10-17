Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Boppard geht ganz klar vor Berlin
Hohe Ehre für Boppard: Ein Dokumentarfilm aus Andorra feierte hier seine Deutschlandpremiere, denn der Protagonist verbrachte se
Hohe Ehre für Boppard: Ein Dokumentarfilm aus Andorra feierte hier seine Deutschlandpremiere, denn der Protagonist verbrachte seinen Lebensabend am Mittelrhein und im Hunsrück.
Ingo Beller

Wann und wo stolpert man schon mal als Lokaljournalist über eine Geschichte, der 15 Jahre Recherche folgen und die unter anderem in einen preisgekrönten Dokumentarfilm eines andorranischen Regisseurs mündet? In Boppard, natürlich!

Lesezeit 2 Minuten
So oder so ähnlich lauteten doch sogar Wahl-Slogans von US-Präsident Donald Trump: „Make Boppard Great Again!“; oder war es „Boppard First!“? Vielleicht liege ich auch ganz falsch und er bezog sich doch nicht auf die weltberühmte Weinstadt am Rhein in einem der schönsten Landkreise der Bundesrepublik, sondern auf irgendeine abgeschlagene Region am anderen Ende der Welt.
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