Wann und wo stolpert man schon mal als Lokaljournalist über eine Geschichte, der 15 Jahre Recherche folgen und die unter anderem in einen preisgekrönten Dokumentarfilm eines andorranischen Regisseurs mündet? In Boppard, natürlich!
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So oder so ähnlich lauteten doch sogar Wahl-Slogans von US-Präsident Donald Trump: „Make Boppard Great Again!“; oder war es „Boppard First!“? Vielleicht liege ich auch ganz falsch und er bezog sich doch nicht auf die weltberühmte Weinstadt am Rhein in einem der schönsten Landkreise der Bundesrepublik, sondern auf irgendeine abgeschlagene Region am anderen Ende der Welt.