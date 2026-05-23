Kritik an Einheitspreisen Boppard: „Freibad darf kein Luxus werden“ Annalena Bischoff 23.05.2026, 18:00 Uhr

i Am Montag, 18. Mai, startete das Freibad in Boppard-Buchenau mit geänderten Ticketpreisen in die diesjährige Badesaison, pünktlich zum sommerlichen Pfingstwochenende. Jürgen Bach/Stadt Boppard

Vier Euro Eintritt für alle ab neun Jahren: Die neue Gebührenordnung des Bopparder Freibads sorgt für Kritik. Niko Neuser bemängelt vor allem den Wegfall von Vergünstigungen. Für ihn verliert das Freibad damit ein Stück sozialen Charakter.

„Das Bopparder Freibad darf kein Luxus für Familien werden.“ Mit diesen Worten wendet sich Niko Neuser, Mitbegründer der Bürgerinitiative „Boppard braucht wieder sein Freibad“ und ehemaliges Stadtratsmitglied, in einem Brief an unsere Zeitung. Anlass seiner Kritik ist die im März vom Stadtrat beschlossene neue Gebührenordnung für das Thermalfreibad.







Artikel teilen

Artikel teilen