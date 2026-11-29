Lichterzauber an der Basilika Boppard eröffnet seinen Weihnachtsmarkt Rüdiger Polster 29.11.2026, 15:00 Uhr

i Vier jung gebliebene Damen aus Colorado/USA und der Rhein-Mosel-Stadt Koblenz auf Stippvisite in Boppard. Den Koblenzer Markt haben sie bereits kennengelernt, den Bopparder Markt finden sie familiär und „kuschelig“. Rüdiger Polster

Lichter, Glühweinduft, Budenzauber: In Boppard erweckt eine leuchtende Tanne vor der Basilika Vorfreude auf die Adventszeit. Kinder, Bürgermeister und rund 30 Stände sorgen für gemütliche Entdeckungen.

Mit einem Knopfdruck auf die vorinstallierte Elektrik brachte eine Kinderschar zusammen mit Boppards Bürgermeister Jörg Haseneier die große Weihnachtstanne auf dem vorderen Marktplatz am vergangenen Freitagabend zum Leuchten. Damit war der Weihnachtsmarkt unter dem Motto „Bopparder Lichterzauber“ offiziell eröffnet.







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