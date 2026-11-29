Lichter, Glühweinduft, Budenzauber: In Boppard erweckt eine leuchtende Tanne vor der Basilika Vorfreude auf die Adventszeit. Kinder, Bürgermeister und rund 30 Stände sorgen für gemütliche Entdeckungen.
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Mit einem Knopfdruck auf die vorinstallierte Elektrik brachte eine Kinderschar zusammen mit Boppards Bürgermeister Jörg Haseneier die große Weihnachtstanne auf dem vorderen Marktplatz am vergangenen Freitagabend zum Leuchten. Damit war der Weihnachtsmarkt unter dem Motto „Bopparder Lichterzauber“ offiziell eröffnet.