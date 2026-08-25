Abrissarbeiten an A61-Brücke Boppard-Buchholz: Überführung der Hunsrückbahn bleibt sicher Annalena Bischoff 25.08.2026, 14:00 Uhr

i Nur noch die Eisenbahnüberführung ist geblieben, die Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die A61 bei Boppard-Buchholz ist nun Geschichte. Annalena Bischoff

Die Abrissarbeiten an der A61 bei Buchholz sind geschafft, Autobahn und Bahnstrecke wieder freigegeben. Doch wie hat die Eisenbahnbrücke die Arbeiten überstanden? Antworten darauf hat die Deutsche Bahn.

Die Fußgänger- und Radfahrerbrücke ist weg, die Bahnstrecke bleibt: Die baufällige Autobahnüberführung über die A61 in der Nähe des Bomag-Geländes in Boppard-Buchholz ist am vergangenen Wochenende, 21. bis 23. August, erfolgreich abgerissen worden. Wie ein Bahnsprecher unserer Zeitung mitteilt, konnten die Arbeiten innerhalb des vorgesehenen Zeitfensters abgeschlossen werden, sodass die Autobahn wieder planmäßig für den Verkehr freigegeben wurde.







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