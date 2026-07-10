Chaos zu Freibadzeiten Boppard-Buchenau: Anwohner fordern Lösungen fürs Parken Annalena Bischoff 10.07.2026, 16:00 Uhr

i Tanja Dulov und ihre Nachbarn fordern von der Stadt Boppard ein Parkkonzept für ihre Straße in Boppard-Buchenau, die direkt am Freibad liegt. Annalena Bischoff

Wenn der Freibadparkplatz voll ist, wird es in den Wohnstraßen eng. Anwohner in Boppard-Buchenau beklagen die angespannte Parksituation und fehlende Kontrollen. Was sie sich wünschen – und wie die Stadt reagiert.

Nur eine Minute braucht Familie Dulov aus Boppard-Buchenau zu Fuß bis zum Thermalfreibad. Gerade an heißen Sommertagen ist das ein Luxus, von dem viele nur träumen. Doch genau dann wird die Nähe zum Bad für die fünfköpfige Familie zum Problem. Ist der Parkplatz am Bad voll, weichen zahlreiche Besucher auf die umliegenden Wohnstraßen aus – auch auf die Straße „Am Tulpenbaum“, in der die Familie lebt.







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