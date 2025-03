Seit 2021 kann die Stadt Boppard statt Einmalbeiträgen zum Straßenausbau wiederkehrende Beiträge von ihren Bürgern erheben – so wie es der Landtag 2020 beschlossen hat. Bevor dieses Jahr erstmals tatsächlich Beiträge fällig werden, passt die Stadt die entsprechende Satzung an, aus zwei Gründen.

Zum einen wurden die Abrechnungseinheiten zu groß angelegt, sodass auch Straßen rechts des Rheins in Filsen und Kamp-Bornhofen (VG Loreley, Rhein-Lahn-Kreis) erfasst wurden. Die Einheiten werden nun an die Gemarkungsgrenzen angepasst. Zum anderen wird der Gemeindeanteil von zunächst einheitlich 35 Prozent künftig gestaffelt: In der Kernstadt, Bad Salzig und Buchholz trägt die Stadt 35 Prozent, in Holzfeld 30 Prozent, in allen anderen Abrechnungseinheiten lediglich 25 Prozent. Daraus ergibt sich für die Bürger der meisten Ortsbezirke ein höherer Anteil an den Kosten für den Ausbau der Gemeindestraßen. Darüber gab es Gesprächsbedarf im Stadtrat.

Anteile von Durchgangs- und Anliegerverkehr sind maßgeblich

Zunächst begründete jedoch Gerd Thielmann vom Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, warum diese Staffelung zu empfehlen sei. „Der kommunalpolitische Wille geht oft dahin, alle Stadtteile gleich zu behandeln. Artikel 3 des Grundgesetzes, der Gleichheitsgrundsatz, sagt: Wesentlich gleiches ist gleich zu behandeln, wesentlich ungleiches ungleich.“ Wenn also in den Ortsbezirken ungleiche Anteile an Durchgangsverkehr und Anliegerverkehr bestehen, müsse die Stadt das auch unterschiedlich handhaben, erklärte der ausgewiesene Experte in der Sache.

Die Stadt könne den Gemeindeanteil nicht nach freiem Ermessen festlegen, da sonst die Kommunalaufsicht die Satzung für ungültig erklären könne, oder der Bund wegen zu hohem Gemeindeanteils Förderungen kürzen. Deshalb müsse man nach den Richtlinien handeln, die das Oberverwaltungsgericht aufgestellt habe. „Und wenn nun mal in einem Stadtteil kein nennenswerter Durchgangsverkehr ist, können wir dort keine 35 Prozent Gemeindeanteil festhalten“, sagte Thielmann. Die Entscheidung darüber, wie der Anteil der Verkehre sich in den einzelnen Stadtteilen verteile, müsse der Stadtrat treffen.

Qualifizierte Schätzungen als Grundlage für die Staffelung

„Nach welchen Kennzahlen sind diese Prozente verteilt worden?“, erkundigte sich Markus Mono, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/ Die Grünen, ob vor der Entscheidung über die Staffelung Verkehrszählungen angestellt wurden. Das verneinte Bürgermeister Jörg Haseneier. „Das sind qualifizierte Schätzungen nach den Kriterien, die Herr Dr. Thielmann vorgetragen hat.“

Während Jürgen Pörsch (SPD) und Sandra Porz (SPD, Ortsvorsteherin Udenhausen) Bedenken ob der Fairness des Vorgehens anmeldeten, bekräftigten Alexa Bach (CDU, Ortsvorsteherin Kernstadt) und Andreas Nick (SPD, Ortsvorsteher Bad Salzig) die Einschätzung, dass in der Kernstadt und Bad Salzig viel Durchgangsverkehr herrsche. Jörg Schuch (CDU, Ortsvorsteher Oppenhausen) schlug einen Anteil von 30 Prozent in den großen Ortsbezirken und 25 Prozent in den übrigen vor, um die Differenz kleiner zu halten. Philipp Loringhoven (BfB) hielt die Einteilung für angemessen. „Es wäre ideal, wenn wir mehr Entlastung für alle schaffen würden, können wir aber nicht. Ich verstehe, warum Oppenhäuser und Udenhäuser für ihren Ortsbezirk feurig plädieren. Meinem Dafürhalten nach ist das aber fair.“

Verkehrszählung wäre nicht praktikabel

Thielmann ordnete ein, dass die Mindestgrenze für den Gemeindeanteil bei 20 Prozent liege, 25 Prozent seien also schon ein Zugeständnis für den Anteil an Durchgangsverkehr. Das entspreche dem Ermessensspielraum, der den Gemeinden eingeräumt wird. „Verkehrszählungen werden dazu generell nicht gemacht“, weil das nicht praktikabel sei. „Wo will man anfangen zu zählen? Wir können doch nicht die Autofahrer am Ortseingang anhalten, das Fenster runterkurbeln lassen und fragen, wo sie hinfahren wollen“, erklärte er. „Es wäre ein gigantischer Verwaltungsaufwand. Da sagt auch die Rechtssprechung. Eine Verkehrszählung ist nicht angezeigt und nicht notwendig.“

Bei vier Enthaltungen stimmte der Stadtrat einstimmig für die Satzungsänderung.