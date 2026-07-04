Wie fit sind die Schwimmbäder im Rhein-Hunsrück-Kreis für die Zukunft? Unsere Zeitung hat nachgefragt, wo investiert wird und welche Sanierungen bald anstehen. Ein Überblick über die VGs Kastellaun und Hunsrück-Mittelrhein sowie die Stadt Boppard.
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Ob Schwimmunterricht, Vereinssport, Rettungsschwimmertraining oder Abkühlung an heißen Tagen – für die Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis sind ihre Schwimmbäder weit mehr als Freizeiteinrichtungen. Städte und Verbandsgemeinenden (VGs) investieren Millionen in Modernisierung und Instandhaltung.