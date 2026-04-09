Kosten im Millionenbereich Boppard: Anlagen der Bahn durch Unfall verwüstet Daniel Rühle 09.04.2026, 15:00 Uhr

i Auch wenige Tage nach dem Unfall zwischen Bahnstrecke und B9 zwischen Boppard und Spay sind die Folgen sichtbar: Es hat Anlagen der Bahn erwischt. Philipp Lauer

An den Ostertagen ist ein Auto von der B9 zwischen Boppard und Spay abgekommen. Dabei rammte der Fahrer mit seinem Wagen Anlagen der Bahn. Das hatte und hat Auswirkungen auf den Zugverkehr – und verursacht hohe Kosten.

Ein kurioser und nicht alltäglicher Unfall hat sich am Osterwochenende am Karsamstag zwischen Boppard und Spay auf der B9 zugetragen: Ein Auto ist von der Straße abgekommen und auf die neben der Bundesstraße verlaufenden Bahnstrecke gelandet. Dabei wurde nicht nur der Fahrer verletzt, sondern auch Bahnanlagen beschädigt – und zwar in hohem Maße.







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