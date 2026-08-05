Mehre Flächenbrände im Kreis
Boppard: 3000 Quadratmeter Wald bei Brand zerstört
Feuerwehreinheiten aus Boppard, Kastellaun, Simmern, Rheinböllen, Pfalzfeld, Mastershausen und der Waldbrandzug des Rhein-Hunsrü
Feuerwehreinheiten aus Boppard, Kastellaun, Simmern, Rheinböllen, Pfalzfeld, Mastershausen und der Waldbrandzug des Rhein-Hunsrück-Kreises bekämpften gemeinsam einen Flächenbrand am Stadtwaldrand bei Boppard (Symbolbild).
Boris Roessler/dpa

Ein Brand am Stadtwaldrand Boppard hat Bäume, Sträucher und den Waldboden auf rund 3.000 Quadratmetern zerstört. Revierleiter Johannes Nass erklärt, warum die Flammen nicht den gesamten Hang erfassten, und gibt Tipps zum Verhalten im trockenen Wald.

Lesezeit 2 Minuten
Verkohlte Baumstämme, verbrannte Sträucher und stellenweise schwarzer Boden: Über eine Woche nach dem Waldbrand bei Holzfeld sind die Folgen des Feuers noch deutlich zu erkennen. Eine Fläche von 3000 Quadratmetern verbrannte am Dienstag, 28. Juli, am Stadtwaldrand bei Boppard.
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