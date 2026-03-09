Lage am Standort Boppard
Bomag sieht erste Stabilisierung nach schwieriger Phase
Bomag-CEO Ingo Ettischer berichtet im Gespräch, wie der Baumaschinenhersteller mit Hauptsitz in Boppard durch die Phase mit geri
Bomag-CEO Ingo Ettischer berichtet im Gespräch, wie der Baumaschinenhersteller mit Hauptsitz in Boppard durch die Phase mit geringerer Nachfrage und Auslastung gekommen ist.
Philipp Lauer

Wie viele Betriebe, hat die Wirtschaftslage zuletzt auch den Baumaschinenhersteller Bomag mit Hauptsitz in Boppard vor Schwierigkeiten gestellt. CEO Ingo Ettischer, Personalchefin Katja Hahn und Betriebsrat Thomas Anhuth berichten im Gespräch davon.

Lesezeit 4 Minuten
Nach einer Phase geringerer Auslastung und umfangreicher interner Anpassungen, um diese abzufedern, sieht der Baumaschinenhersteller Bomag am Standort Boppard erste Anzeichen einer Stabilisierung. Die Auftragseingänge haben sich zuletzt vor allem in den USA deutlich positiver entwickelt als noch im vergangenen Jahr.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren