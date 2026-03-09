Wie viele Betriebe, hat die Wirtschaftslage zuletzt auch den Baumaschinenhersteller Bomag mit Hauptsitz in Boppard vor Schwierigkeiten gestellt. CEO Ingo Ettischer, Personalchefin Katja Hahn und Betriebsrat Thomas Anhuth berichten im Gespräch davon.
Nach einer Phase geringerer Auslastung und umfangreicher interner Anpassungen, um diese abzufedern, sieht der Baumaschinenhersteller Bomag am Standort Boppard erste Anzeichen einer Stabilisierung. Die Auftragseingänge haben sich zuletzt vor allem in den USA deutlich positiver entwickelt als noch im vergangenen Jahr.