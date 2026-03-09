Lage am Standort Boppard Bomag sieht erste Stabilisierung nach schwieriger Phase Philipp Lauer 09.03.2026, 20:00 Uhr

i Bomag-CEO Ingo Ettischer berichtet im Gespräch, wie der Baumaschinenhersteller mit Hauptsitz in Boppard durch die Phase mit geringerer Nachfrage und Auslastung gekommen ist. Philipp Lauer

Wie viele Betriebe, hat die Wirtschaftslage zuletzt auch den Baumaschinenhersteller Bomag mit Hauptsitz in Boppard vor Schwierigkeiten gestellt. CEO Ingo Ettischer, Personalchefin Katja Hahn und Betriebsrat Thomas Anhuth berichten im Gespräch davon.

Nach einer Phase geringerer Auslastung und umfangreicher interner Anpassungen, um diese abzufedern, sieht der Baumaschinenhersteller Bomag am Standort Boppard erste Anzeichen einer Stabilisierung. Die Auftragseingänge haben sich zuletzt vor allem in den USA deutlich positiver entwickelt als noch im vergangenen Jahr.







