Bei Bomag sind gut 100 Mitarbeiter über die Rentenbrücke freiwillig vorzeitig in den Ruhestand gegangen. Einer von ihnen ist Bernd Braun. Leicht sei ihm die Entscheidung und der Abschied nicht gefallen, berichtet er im Gespräch mit unserer Zeitung.
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Seinen ersten Tag bei der Bomag hatte Bernd Braun aus Lingerhahn am 11. Januar 1984. Als Schweißer fing er im Stahlbau des Baumaschinenherstellers an. Nun ist er im Alter von 61 Jahren über die Bomag Rentenbrücke freiwillig in den Ruhestand gegangen, wie rund 100 Kollegen.