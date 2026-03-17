Nach 42 Jahren im Betrieb
Bomag Rentenbrücke: Bernd Braun geht mit weinendem Auge
Bernd Braun ist nach 42 Jahren bei der Bomag Anfang des Jahres in Rente gegangen.
Bernd Braun ist nach 42 Jahren bei der Bomag Anfang des Jahres in Rente gegangen.
Philipp Lauer

Bei Bomag sind gut 100 Mitarbeiter über die Rentenbrücke freiwillig vorzeitig in den Ruhestand gegangen. Einer von ihnen ist Bernd Braun. Leicht sei ihm die Entscheidung und der Abschied nicht gefallen, berichtet er im Gespräch mit unserer Zeitung.

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Seinen ersten Tag bei der Bomag hatte Bernd Braun aus Lingerhahn am 11. Januar 1984. Als Schweißer fing er im Stahlbau des Baumaschinenherstellers an. Nun ist er im Alter von 61 Jahren über die Bomag Rentenbrücke freiwillig in den Ruhestand gegangen, wie rund 100 Kollegen.

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