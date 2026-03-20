Bei einem Rundgang am Hauptsitz in Boppard zeigt Werkleiter Anel Zolj, wie vielfältig die Arbeit bei Bomag ist, und warum vielen Maschinenbauern hier „das Herz aufgeht“.
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Bei einem Rundgang mit Werkleiter Anel Zolj durch das Werk wird deutlich, wie vielfältig die Arbeit für die rund 1600 Mitarbeiter am Standort Boppard ist. Und wie sehr vom Grund auf die bekannten gelben Bomag-Maschinen hier vom rohen Blech bis zum fertigen Produkt gebaut werden – von dem mit 60 Kilogramm vergleichsweise leichten Stampfer bis hin zum 60 Tonnen schweren Müllverdichter.