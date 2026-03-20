Rundgang am Stammsitz Bomag in Boppard: Anel Zolj gibt Einblicke in das Werk Philipp Lauer 20.03.2026, 16:00 Uhr

i Anel Zolj ist Werkleiter am Hauptsitz der Bomag in Boppard. Auf einem Plakat sind die Maschinen der Recycler-Sparte zu sehen, die in dieser Halle gefertigt werden, etwa der RS 460 und der RS 500. Philipp Lauer

Bei einem Rundgang am Hauptsitz in Boppard zeigt Werkleiter Anel Zolj, wie vielfältig die Arbeit bei Bomag ist, und warum vielen Maschinenbauern hier „das Herz aufgeht“.

Bei einem Rundgang mit Werkleiter Anel Zolj durch das Werk wird deutlich, wie vielfältig die Arbeit für die rund 1600 Mitarbeiter am Standort Boppard ist. Und wie sehr vom Grund auf die bekannten gelben Bomag-Maschinen hier vom rohen Blech bis zum fertigen Produkt gebaut werden – von dem mit 60 Kilogramm vergleichsweise leichten Stampfer bis hin zum 60 Tonnen schweren Müllverdichter.







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