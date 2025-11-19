Bomag bietet Mitarbeitern Vorruhestand an

In Zeiten mit „herausfordernden weltpolitischen und marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen“ will Bomag den Standort in Boppard „wettbewerbsfähig“ halten. Dazu bietet der Maschinenbauer seinen Mitarbeitern am Hauptsitz an, in den Vorruhestand zu gehen.
Die Bomag bietet derzeit langjährigen Mitarbeitern am Hauptsitz in Boppard an, früher in den Ruhestand zu gehen. Das bestätigt das Unternehmen auf Anfrage unserer Zeitung. „Richtig ist, dass wir aktuell gemeinsam mit dem Betriebsrat verschiedene Optionen prüfen, wie wir den Standort Boppard auch in zunehmend herausfordernden weltpolitischen und marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen global wettbewerbsfähig halten können“, teilt Karsten Schranz, ...