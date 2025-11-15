Am Hauptsitz in Boppard Bomag bietet Mitarbeitern frühen Ruhestand an 15.11.2025, 06:00 Uhr

i Die Bomag in Boppard ist der größte Arbeitgeber im Rhein-Hunsrück-Kreis. Das Unternehmen prüft derzeit, wie es den Standort in der wirtschaftlich schweren Zeit wettbewerbsfähig halten kann. Philipp Lauer

In Zeiten mit „herausfordernden weltpolitischen und marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen“ will Bomag den Standort in Boppard „wettbewerbsfähig“ halten. Dazu bietet der Maschinenbauer Mitarbeitern am Hauptsitz an, früher in den Ruhestand zu gehen.

Die Bomag bietet derzeit langjährigen Mitarbeitern am Hauptsitz in Boppard an, früher in den Ruhestand zu gehen. Das bestätigt das Unternehmen auf Anfrage unserer Zeitung. „Richtig ist, dass wir aktuell gemeinsam mit dem Betriebsrat verschiedene Optionen prüfen, wie wir den Standort Boppard auch in zunehmend herausfordernden weltpolitischen und marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen global wettbewerbsfähig halten können“, teilt Karsten Schranz, ...







