Fortsetzung im November Bojangles beenden Livemusik-Saison im Sportpark Simmern Thomas Torkler 17.04.2026, 18:00 Uhr

i Bojangles machen für dieses Jahr symbolisch das Licht aus im Sportpark, bevor im November nach der Sommerpause die Spots für die nächste Livemusik-Saison wieder angeschaltet werden. Foto: Thomas Torkler Thomas Torkler

Bevor die Livemusik in die Sommerpause geht, steht ein Highlight im Sportpark Simmern an: Bojangles bringen Blues, Rock und Sould auf die Bühne.

Im Frühling endet jedes Jahr die Livemusik-Saison im Sportpark Simmern. Erneut macht die heimische Band Bojangles den Abschluss, bevor es im November wieder mit der Jazz-Session rund um Wolf Dobberthin und Ralph „Mosch“ Himmler wieder losgeht. Bojangles haben einige neue Songs, unter anderem von Elvis, Tina Turner, Chris Stapleton, Solomon Burke und Eric Clapton, im Gepäck, wenn sie am Freitag, 24.







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