Betriebsrat ist kampfbereit Boge Elastmetall in Simmern soll 2026 schließen 06.11.2024, 14:00 Uhr

i Das Werk der Firma Boge Elastmetall in Simmern. Zu den besten Zeiten arbeiteten hier mehr als 700 Mitarbeiter, darunter zahlreiche Auszbildende. Werner Dupuis

Beim Automobilzulieferer Boge Elastmetall in Simmern sollen 2026 die Lichter ausgehen. Die Geschäftsführung des Konzerns mit chinesischen Eigentümern hat angekündigt, die Produktion ins Rhein-Main-Gebiet zu verlagern. Der Betriebsrat ist kämpferisch.

Boge Elastmetall soll zum Jahr 2026 in Simmern schließen und der Standort in das Rhein-Main-Gebiet verlagert werden. Der Automobilzulieferer produziert in Simmern etwa Motor- und Fahrwerkslager für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Zu besten Zeiten hatte Boge mehr als 700 Mitarbeiter und bildete im Lauf der Jahre viele junge Menschen aus.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen