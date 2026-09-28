Zukunft von Firma in Simmern
Boge-Betriebsrat kritisiert: „Das geht zu langsam“
Das Werk der Firma Boge Rubber & Plastics in Simmern: Der Betriebsratsvorsitzende Kay Wohlfahrt fordert die im Tarifvertrag vere
Das Werk der Firma Boge Rubber & Plastics in Simmern: Der Betriebsratsvorsitzende Kay Wohlfahrt fordert die im Tarifvertrag vereinbarten Investitionen in den Standort ein.
Werner Dupuis

Investitionen in Millionenhöhe, Verlagerung von Produktionsstrecken von China nach Simmern: So soll laut Tarifvertrag die Zukunft von Boge in Simmern gesichert werden. Klappt das? Im Interview äußert der Betriebsratsvorsitzende Kay Wohlfahrt Kritik.

Lesezeit 2 Minuten
Die Firma Boge Rubber & Plastics in Simmern befindet sich in einem Transformationsprozess. Lange wurde dort um den Erhalt des Standorts gekämpft – und das am Ende mit Erfolg. Nach harten Verhandlungen gelang es, einen Tarifvertrag abzuschließen, der die Zukunft von Boge in Simmern sichern soll.
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