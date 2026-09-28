Investitionen in Millionenhöhe, Verlagerung von Produktionsstrecken von China nach Simmern: So soll laut Tarifvertrag die Zukunft von Boge in Simmern gesichert werden. Klappt das? Im Interview äußert der Betriebsratsvorsitzende Kay Wohlfahrt Kritik.
Lesezeit 2 Minuten
Die Firma Boge Rubber & Plastics in Simmern befindet sich in einem Transformationsprozess. Lange wurde dort um den Erhalt des Standorts gekämpft – und das am Ende mit Erfolg. Nach harten Verhandlungen gelang es, einen Tarifvertrag abzuschließen, der die Zukunft von Boge in Simmern sichern soll.