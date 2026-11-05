Streik in Simmern
Boge-Betriebsrat hat genug von leeren Versprechen
Für eine Stunde legten die Gewerkschaftsmitglieder der IG-Metall beim Warnstreik in Simmern die Arbeit nieder.
Für eine Stunde legten die Gewerkschaftsmitglieder der IG-Metall beim Warnstreik in Simmern die Arbeit nieder.
Werner Dupuis

Mehr als 5,5 Millionen Euro an zugesagten Investitionen stehen bei Boge Elastmetall in Simmern noch aus. Betriebsrat Kay Wohlfahrt wird zunehmend ungeduldig. Warum er trotzdem Hoffnung hat und was ihn besonders wütend macht.

Lesezeit 2 Minuten
Die Stimmung ist kämpferisch, die Kritik an der Geschäftsführung scharf: Beim Warnstreik vor dem Werkstor des Automobilzulieferers Boge Elastmetall in Simmern hat Boge-Betriebsrat Kay Wohlfahrt am Montag, 6. November, seinem Ärger Luft gemacht. Zwar ging es bei der Kundgebung offiziell um die laufende Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie.
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