Werk in Simmern vor Schließung Boge-Belegschaft will für ihre Arbeitsplätze kämpfen Werner Dupuis 01.12.2024, 09:09 Uhr

i Für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze sind sie bereit zu kämpfen, die rund 300 Mitarbeiter von Boge Elastmetall, die zur Betriebsversammlung in die Hunsrückhalle kamen. Werner Dupuis

Im Hunsrück läuten die Alarmglocken. Das Unternehmen Boge Elastmetall in Simmern soll bis zum Jahr 2026 geschlossen, die Produktion ins Rhein-Main-Gebiet verlagert werden.

Die große Mehrheit der Mitarbeiter von Boge Elastmetall sind bereit, für den Erhalt des Werkes in Simmern und damit für ihre Arbeitsplätze zu kämpfen. Das zeigte die Betriebsversammlung am Samstag in der Hunsrückhalle in Simmern, zu der auf Einladung der IG Metall rund 300 Mitarbeiter gekommen waren.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen