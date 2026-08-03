Wie geht es mit der Strecke der Hunsrückquerbahn nach der Sanierung weiter? Im exklusiven Interview gibt Volker Boch, Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises, seine Einschätzung zu dem Thema.
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Wann wird die Sanierung der Hunsrückquerbahn endlich beendet sein? Nach Angaben der Deutschen Bahn soll die Strecke – nach fast zwei Jahren Bauzeit – Ende Oktober fertig sein. Ob dieser Zeitplan wirklich eingehalten werden kann, bleibt abzuwarten. Doch wie blickt der Rhein-Hunsrück-Kreis eigentlich auf das Projekt?