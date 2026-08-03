Landrat über Hunsrückquerbahn
Boch: „Was die Bahn macht, ist eine Verzögerungstaktik“
Im Gespräch mit unserer Zeitung schätzt Landrat Volker Boch die Zukunft der Hunsrückquerbahn ein.
Im Gespräch mit unserer Zeitung schätzt Landrat Volker Boch die Zukunft der Hunsrückquerbahn ein.
Annalena Bischoff

Wie geht es mit der Strecke der Hunsrückquerbahn nach der Sanierung weiter? Im exklusiven Interview gibt Volker Boch, Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises, seine Einschätzung zu dem Thema.

Lesezeit 3 Minuten
Wann wird die Sanierung der Hunsrückquerbahn endlich beendet sein? Nach Angaben der Deutschen Bahn soll die Strecke – nach fast zwei Jahren Bauzeit – Ende Oktober fertig sein. Ob dieser Zeitplan wirklich eingehalten werden kann, bleibt abzuwarten. Doch wie blickt der Rhein-Hunsrück-Kreis eigentlich auf das Projekt?
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