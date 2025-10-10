Kreis und Stiftung im Gespräch Boch: Heilig Geist Boppard gehört „eindeutig zum GKM“ 10.10.2025, 15:00 Uhr

i Das Krankenhaus Heilig Geist in Boppard. Philipp Lauer

Landrat Volker Boch und Stiftungsvorsitzender Olaf Döscher informieren zum Stand des GKM-Krankenhauses Heilig Geist. Die GKM-Geschäftsführung fordert mehr Geld aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis und will das Krankenhaus in Boppard andernfalls schließen.

Zum aktuellen Stand des GKM-Standorts Heilig Geist in Boppard haben Volker Boch, Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises, und Olaf Döscher, Vorsitzender der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist, in einem Pressegespräch informiert. Anlass ist die Forderung des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM), dass aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis über den vereinbarten Zeitraum bis Ende des Jahres hinaus, das Defizit des GKM-Standorts zu 70 Prozent getragen werden ...







