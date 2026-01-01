Termine in Rhein-Hunsrück Blutspende: Mit guter Tat ins neue Jahr starten Charlotte Krämer-Schick 01.01.2026, 12:00 Uhr

i Ob an den Weihnachtsfeiertagen oder zum Start ins neue Jahr: Gerade in dieser Zeit ist Blutspenden (über-)lebenswichtig. Denn ein Präparat ist gerade einmal fünf Tage haltbar. Britta Pedersen/dpa. picture alliance/dpa

Blutkonserven können (über-)lebenswichtig sein, das weiß Aaron Strack aus Rheinböllen aus Erfahrung. Daher wirbt er für eine gute Tat zum Jahresbeginn: Von Büchenbeuren bis Oberwesel können Rhein-Hunsrücker Blut spenden.

Wie (über-)lebenswichtig Blutkonserven sein können, das weiß Aaron Strack aus eigener Erfahrung. Der Rheinböller hatte vor drei Jahren eine Akute Leukämie, bekam mehr als 100 Konserven in weniger als drei Monaten. „Seit dieser Zeit weiß ich noch mehr zu schätzen, was wir beim Blutspendedienst machen“, sagt er.







