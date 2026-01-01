Blutspende: Mit guter Tat ins neue Jahr starten

Blutkonserven können (über-)lebenswichtig sein, das weiß Aaron Strack aus Rheinböllen aus Erfahrung. Daher wirbt er für eine gute Tat zum Jahresbeginn: Von Büchenbeuren bis Oberwesel können Rhein-Hunsrücker Blut spenden.
Lesezeit 3 Minuten
Wie (über-)lebenswichtig Blutkonserven sein können, das weiß Aaron Strack aus eigener Erfahrung. Der Rheinböller hatte vor drei Jahren eine Akute Leukämie, bekam mehr als 100 Konserven in weniger als drei Monaten. „Seit dieser Zeit weiß ich noch mehr zu schätzen, was wir beim Blutspendedienst machen“, sagt er.