Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Blick in die Zukunft: Wer holt den Pokal?
An diesem Freitag beginnt der DFB-Pokalwettbewerb.
An diesem Freitag beginnt der DFB-Pokalwettbewerb.
Soeren Stache. picture alliance/dpa

Eigentlich wollte unser Autor nur wissen, wer in dieser Saison den DFB-Pokal gewinnt. Unversehens befindet er sich nun in einem Wettstreit Mensch gegen Maschine.

Lesezeit 1 Minute
Hier mal eine philosophische Frage: Wäre es gut, wenn wir in die Zukunft sehen könnten? Vorteile gäbe es gewiss, denn Wissen ist Macht. Andererseits: Wenn man immer schon weiß, wie etwas ausgeht, wäre das nicht langweilig?Womit wir beim DFB-Pokal wären, der an diesem Freitag beginnt – und bei der spannenden Frage, wer den Wettbewerb am Ende gewinnt.
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