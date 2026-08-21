Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Blick in die Zukunft: Wer holt den Pokal? Hilko Röttgers 21.08.2026, 07:30 Uhr

i An diesem Freitag beginnt der DFB-Pokalwettbewerb. Soeren Stache. picture alliance/dpa

Eigentlich wollte unser Autor nur wissen, wer in dieser Saison den DFB-Pokal gewinnt. Unversehens befindet er sich nun in einem Wettstreit Mensch gegen Maschine.

Hier mal eine philosophische Frage: Wäre es gut, wenn wir in die Zukunft sehen könnten? Vorteile gäbe es gewiss, denn Wissen ist Macht. Andererseits: Wenn man immer schon weiß, wie etwas ausgeht, wäre das nicht langweilig?Womit wir beim DFB-Pokal wären, der an diesem Freitag beginnt – und bei der spannenden Frage, wer den Wettbewerb am Ende gewinnt.







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