New York im Winter, Regen in Shanghai: Die Aktiven des Fotoclubs Blende 10 entführen in die großen Metropolen. Aber sie schauen auch in kleineren Städten genau hin und zeigen, was es im urbanen Leben zu entdecken gibt.
Lesezeit 2 Minuten
Es habe zwar etwas Sand im Getriebe gegeben, doch nun habe es endlich geklappt mit einer Ausstellung des Fotoclubs Blende 10 in Kirchberg. Die Fotobegeisterten aus der Region rund um Kastellaun ziehen seit Jahren jährlich mit einer Wanderausstellung durch den Hunsrück, mit „In der Stadt“ sind sie nun auch einmal in der Stadt auf dem Berge angekommen.