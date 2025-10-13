Ausstellung im Rathaus Blende 10 öffnet in Kirchberg Blick für urbanes Leben 13.10.2025, 18:00 Uhr

i Gut besucht war die Vernissage zur 46. Rathausausstellung in Kirchberg. Gezeigt werden Fotografien des Fotoclubs Blende 10 unter dem Titel "In der Stadt". Charlotte Krämer-Schick

New York im Winter, Regen in Shanghai: Die Aktiven des Fotoclubs Blende 10 entführen in die großen Metropolen. Aber sie schauen auch in kleineren Städten genau hin und zeigen, was es im urbanen Leben zu entdecken gibt.

Es habe zwar etwas Sand im Getriebe gegeben, doch nun habe es endlich geklappt mit einer Ausstellung des Fotoclubs Blende 10 in Kirchberg. Die Fotobegeisterten aus der Region rund um Kastellaun ziehen seit Jahren jährlich mit einer Wanderausstellung durch den Hunsrück, mit „In der Stadt“ sind sie nun auch einmal in der Stadt auf dem Berge angekommen.







Artikel teilen

Artikel teilen