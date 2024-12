Jahresrückblick 2024 Blaulicht in Silvesternacht und Sorgen um Heilig Geist 27.12.2024, 11:00 Uhr

i Ein Raub der Flammen wurde eine Scheune in Dickenschied in der Silvesternacht zum Jahreswechsel 2023/2024, wie unser Archivfoto zeigt. Dennis Irmiter

Das Jahr 2024 prägten zahlreiche Ereignisse. In unserem Jahresrückblick schauen wir auf die wichtigsten zurück: einen Brand in Dickenschied, einen Unfall am Fastnachtssonntag und den Beginn einer Krankenhauskrise am Mittelrhein.

Für die Feuerwehrleute der VG Kirchberg startete das neue Jahr mit einem aufreibenden Einsatz. Gegen 3 Uhr werden sie in der Silvesternacht alarmiert, in Dickenschied brannte eine Scheune. Als die Wehrleute auf dem Hof ankommen, steht das als Lager genutzte Gebäude in Vollbrand.

