Badegäste müssen achtsam sein
Blaualgen im Waldsee Argenthal nachgewiesen
Infolge der aktuellen Witterung machen sich im Argenthaler Waldsee vermehrt Blaualgen breit.
Infolge der aktuellen Witterung machen sich im Argenthaler Waldsee vermehrt Blaualgen breit.
Werner Dupuis (Archiv). Werner Dupuis

Sommerzeit ist eigentlich Badezeit. Doch für den Argenthaler Waldsee hat das Landesamt für Umwelt nun die Warnstufe ausgerufen. Wie schon so häufig in den vergangenen Jahren machen sich Blaualgen im Gewässer breit. Was Badegäste beachten müssen.

Lesezeit 1 Minute
Die anhaltende Trockenheit macht der Natur in vielerlei Hinsicht zu schaffen. In Gewässern macht sich das Fehlen von Niederschlägen in sinkenden Pegelständen bemerkbar. Dies begünstigt in Verbindung mit kontinuierlich hohen Temperaturen die Vermehrung von Blaualgen.
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