Viele Menschen aus Reckershausen und Heinzenbach packten vor 100 Jahren kräftig an, um mit St. Thekla eine neue Kirche zu bauen. Die vorhandene Kapelle war zu klein und zu baufällig geworden. Ihr prächtiger Altar fand in der Kirche einen neuen Platz.

Dass Bischof Stephan Ackermann zu einem Gottesdienst in einer derart kleinen Kirche wie der Filialkirche St. Thekla in Reckershausen kommt, ist wohl eher ungewöhnlich. Zu verdanken hat das die Gemeinde Otto Beitz, dem Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates. „Ich habe frühzeitig angefragt“, sagt er. Und das mit der gebotenen Vehemenz. Mit Erfolg: Der Bischof wird den Festgottesdienst anlässlich des 100-jährigen Bestehens der kleinen Kirche am Sonntag, 21. September, halten.

Für den entsprechenden Blumenschmuck wird Gertrud Fey sorgen. Seit vielen Jahrzehnten schon ist sie als Küsterin die gute Seele von St. Thekla. Das aber nicht allein, ihre ganze Familie unterstützt sie dabei. „Mein Sohn hat das neue Schild an der Kirche hergestellt, ich habe das Banner zum Jubiläumsjahr gestiftet“, berichtet sie. Der Ehemann packt als gelernter Schreiner an, wo es nötig ist, und sogar der zehnjährige Enkel mäht schon den Rasen rund um das Gotteshaus. Und das, obwohl er gar nicht katholisch ist. In Reckershausen packen trotzdem alle für ihre Kirche an, egal ob katholisch, evangelisch oder gar nicht gläubig. „Die Kirche steht auch allen für Gottesdienste zur Verfügung“, sagt Fey. Vor allem dann, wenn Beerdigungen auf dem gegenüberliegenden Friedhof anstehen und die Kapelle dort zu klein ist für die Trauergemeinde.

i Gertrud Fey ist seit vielen Jahrzehnten die gute Seele der Kirche. Sie sorgt als Küsterin etwa für den passenden Blumenschmuck. Charlotte Krämer-Schick

Dass die ganze Gemeinde gern anpackt für ihre Kirche, beweist auch die Geschichte des 100 Jahre alten Gotteshauses. „Ursprünglich gab es nur eine Kapelle gegenüber, die circa 1762 von den Piaristen errichtet wurde. Sie wurde aber irgendwann zu klein und war sehr reparaturbedürftig“, weiß Klaus Kemmer zu berichten. Er ist Hobbyhistoriker und hat sich eingehend mit der Geschichte der Kirche befasst.

So wurde bereits vor dem Ersten Weltkrieg entschieden, eine größere Kirche zu bauen. „Dafür wurde viel Geld gesammelt, das nach dem Krieg völlig entwertet war“, sagt er. Das Grundstück aber war schon gekauft, die Pläne waren gemacht. Dann erfuhr Studienrat Wickert davon, dass der Staat den Bau fördern würde. Doch auch diese Förderung fiel der Inflation und der Einführung der Rentenmark zum Opfer. Also wurden Zwischenkredite und Darlehen für den Bau des Gotteshauses genutzt. Am 8. August 1923 wurde mit dem Neubau begonnen, am 2. September 1923 wurde der Grundstein feierlich gelegt.

i Im Inneren ist die Kirche sehr schlicht, da fällt der Hochaltar mit Nepomuk besonders ins Auge. Er stammt aus einem Kloster in Trier. Charlotte Krämer-Schick

„Der Bauplatz und der ganze Ort waren festlich geschmückt und geflaggt, und nachmittags begann die Feier. Aus der ganzen Umgegend waren zahlreiche Gäste herbeigekommen“, heißt es in einer Chronik. Fortan arbeiteten die Gläubigen aus Reckershausen und Heinzenbach fleißig und mit viel Mühe am Kirchbau, die schweren Steine wurden Fuhre für Fuhre aus Steinbrüchen bei Unzenberg herbeigeschafft.

Am 9. November 1924 konnte der Kirchenhahn auf dem Dach befestigt werden, im Herbst 1925 wurde der Bau fertiggestellt. Mit vielen Gästen und unter Mitwirkung vieler Geistlicher wurde St. Thekla am 25. Oktober 1925 eingeweiht. Zwar gab es vor 100 Jahren auch Unterstützung aus Trier – nämlich in Form von Prälat Roschel, der aus Reckershausen stammte und die Einweihung vornahm –, der damalige Bischof Franz Rudolf Bornewasser aber war nicht in den Hunsrück gereist.

i Rechts an der Wand vor dem Altarraum ist auch Thekla zu finden, der die Kirche in Reckershausen geweiht ist. Zu erkennen ist sie am Palmzweig und am Löwen zu ihren Füßen. Charlotte Krämer-Schick

Im Inneren kommt St. Thekla eher schlicht daher, der recht verzierte Hochaltar aber fällt gleich ins Auge. „Er stammt noch aus der Kapelle“, weiß Kemmer, über den Kauf selbst sei aber nur wenig bekannt. Sicher ist: Ursprünglich kommt er aus dem St.-Afra-Kloster in Trier und wurde 1785 für die Kapelle erworben. Er zeigt Nepomuk, den Märtyrer, der 1729 heiliggesprochen wurde. Dass das Gotteshaus dennoch der Heiligen Thekla geweiht ist, hängt ebenfalls mit der Kapelle zusammen. Denn der Initiator des Baus der Kapelle zwischen 1766 und 1768 war ein Piaristenpater aus Kirchberg, dem ebendiese Heilige zugeordnet war, erklärt Kemmer. Eine Figur von Thekla mit Palmzweig und Löwe findet sich an der Wand rechts neben dem Altarraum.

100 Jahre St. Thekla wird auch mit Kirmes gefeiert

Wenn die Reckershausener und Heinzenbacher am Sonntag, 21. September, das 100-jährige Bestehen ihrer Filialkirche St. Thekla feiern, wird Bischof Stephan Ackermann um 9.30 Uhr den Festgottesdienst halten. Zuvor wird es eine kleine Prozession vom Gemeindehaus aus zur Kirche geben, die die Bläsergruppe des Musikvereins Reckershausen-Heinzenbach begleitet. „Die Sakristei ist recht eng, daher werden sich die Geistlichen im Gemeindehaus umziehen“, erklärt Küsterin Gertrud Fey. Für die Musik während des Gottesdienstes sorgen Hans-Otto Braun an der Orgel und der Kirchenchor St. Michael Kirchberg unter der Leitung von Klaudia Odenbreit. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt der Musikverein zur Kirmesfeier ins Gemeindehaus ein.