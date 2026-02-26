Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) gibt vor, wann und wie Laub-, Nadel- sowie Obstbäume geschnitten oder gefällt werden dürfen. Wie bei Hecken und Gebüschen werden bei Verstößen hohe Geldbußen verhängt. Doch wann darf man Bäume schneiden?
Dass die Abgabe von Strauch- und Baumschnitt im Rhein-Hunsrück-Kreis auch weiterhin kostenfrei bleiben soll, freut nicht nur alle Hobbygärtner. Sie alle wissen, dass d er richtige Zeitpunkt für den Baumschnitt oder das Einkürzen von Sträuchern entscheidend ist, um die Gesundheit der Bäume und Sträucher zu fördern.