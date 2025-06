Vor 50 Jahren gaben sich Birgit und Hans Peter Koschade das Ja-Wort, jetzt wird die Goldene Hochzeit gefeiert. Und zwar in Liebshausen, wo das Paar aus Hessen eine neue Heimat gefunden hat.

Goldene Hochzeit feiern die Eheleute Birgit und Hans Peter Koschade aus Liebshausen. Seit einem halben Jahrhundert sind sie jetzt verheiratet und gehen ihren Lebensweg gemeinsam. Das Paar stammt ursprünglich aus Hessen und zog nach beider Pensionierung in den Hunsrück. In Taunusstein und in der Landeshauptstadt Wiesbaden haben sie viele Jahre zuvor gelebt.

Vor 14 Jahren zieht es das Paar in den Hunsrück

Der Jubilar war bei den Stadtwerken Wiesbaden tätig, während seine Gemahlin als Leiterin eines Verbrauchermarktes Verantwortung trug. Wegen der besseren Lebensqualität suchten sie sich vor 14 Jahren ein Haus auf dem Land und wurden in Liebshausen fündig. Mitten im Dorf kauften sie ein Bauernhaus, das sie dann Stück für Stück liebevoll renovierten.

Im Hunsrück fanden die Koschades eine neue Heimat. Gemeinsam mit ihren Haustieren leben sie ganz nah an der Natur. Zur Goldenen Hochzeit gratulieren ein Sohn, Verwandte, Nachbarn und Freunde.