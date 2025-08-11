Der erste Bio-Jahrgang und gleich ein Erfolg: Beim EcoWinner Wettbewerb 2025 wird der Bio-Riesling des Weinguts Philipps Mühle aus St. Goar ausgezeichnet. Damit gerechnet haben die Brüder Thomas und Martin Philipps nicht direkt.

Martin und Thomas Philipps vom Weingut Philipps Mühle in St. Goar entschieden sich 2021 dazu, ihren Betrieb auf ökologischen Weinbau umzustellen. Da die Umstellungszeit rund drei Jahre beträgt, konnten sie nun ihren ersten Jahrgang als Biowein kennzeichnen und damit direkt einen großen Erfolg erzielen: Der 2024 Bio Riesling halbtrocken wurde beim renommierten Wettbewerb EcoWinner 2025 als einer der besten Bioweine Deutschlands ausgezeichnet.

In der Kategorie „Weißwein, halbtrocken“ überzeugte der Wein aus dem allerersten Bioweinjahrgang des Familienbetriebs die Fachjury. „Der Wein ist leicht, frisch und fruchtig“, sagt Thomas Philipps. Obwohl der Wein ein Gutswein ist und damit eher dem unteren Teil der Klassifizierungsordnung zuzuordnen ist, entschieden sich die Brüder dazu, ihn einzureichen. „Wir wollten es einfach mal probieren. Dass er wirklich ausgezeichnet wurde, hat uns schon überrascht, aber natürlich auch sehr gefreut“, sagt Philipps. Bei anderen Wettbewerben nimmt das Weingut eigentlich nur mit Orts-, oder Lagenweinen teil. Diese stehen in der Klassifizierungsordnung weiter oben.

i Der ausgezeichnete Bio-Wein ist ein halbtrockener Riesling. Lara Kempf

Wegen der Spätfröste im vergangenen Jahr ist der erste Bio-Jahrgang des Weinguts ein vergleichsweise kleiner. „Wir hatten 70 Prozent Ertragsausfall“, sagt Martin Philipps. Insgesamt konnten die Winzer rund 1000 Flaschen des Rieslings abfüllen. Das sei ein Viertel der Menge, die sie sonst hätten.

Dass der erste Biowein-Jahrgang des Weinguts als sehr gut bewertet wird, zeigt nicht nur die Auszeichnung. Auch privat haben die Brüder bis jetzt durchweg positive Rückmeldungen zu dem Riesling bekommen. „Seit wir auf Bio umgestellt haben, haben wir eine große Nachfrage“, betont Thomas Philipps.

Die Umstellung auf Bio bewerten die Brüder weiterhin als gute Entscheidung. „Wenn der Boden gesund ist, ist auch die Rebe gesund. Wir arbeiten viel mit Begrünung und Hummus-Aufbau“, erklärt Thomas Philipps. Die Winzer wollen ihre Weinberge so optimieren, dass dort bereits eine Top-Qualität herkommt. Auch mit anderen Bio-Winzern und Bio-Läden stehe man in ständigem Austausch. „Wir sprechen Bio-Läden aktiv an und sie nehmen unseren Wein dann in den Verkauf“, betont der Winzer.

„Der Wein ist leicht, frisch und fruchtig.“

Thomas Philipps vom Weingut Philipps Mühle

Aktuell reift der zweite Jahrgang heran, der ökologisch angebaut wurde. Er gibt Hoffnung auf einen größeren Ertrag als im vergangenen Jahr. Das Wetter momentan sei perfekt. „Bis jetzt sieht es sehr gut aus mit dem nächsten Jahrgang“, sagt Martin Philipps. Mit der Lese können die Brüder voraussichtlich in fünf Wochen starten. Wenn sich der Keller wieder fülle, würden sie nachholen, was in diesem Jahr aufgrund des eher geringen Ertrags nicht möglich gewesen sei.

Nicht nur mit seinem ersten Biowein feiert das Weingut einen Erfolg. Bei Meinigers Deutschem Sektpreis 2025 wurde ihr Riesling Sekt brut in der Kategorie „Prestige Riesling Sekt“ vor wenigen Tagen ebenfalls ausgezeichnet.

EcoWinner Wettbewerb

Der „Eco Winner“ ist eine Auszeichnung, die vom Ecovin Bundesverband Deutscher Weinbau für die besten deutschen Bioweine vergeben wird. Im Rahmen eines Wettbewerbs werden Weine von einer unabhängigen Fachjury aus Fachleuten aus der Weinbranche, dem Weinhandel, der Gastronomie sowie Journalisten in verschiedenen Kategorien blind verkostet. Die besten 20 Prozent jeder Kategorie erhalten eine Auszeichnung. Der EcoWinner-Wettbewerb ist der älteste Bioweinpreis Deutschlands und wird nach den Richtlinien der OIV (Internationalen Organisation für Rebe und Wein) durchgeführt. In diesem Jahr feiert der Wettbewerb sein 30-jähriges Jubiläum, passend zum 40-jährigen Bestehen von ECOVIN. Insgesamt 95 Weingüter hatten in diesem Jahr mit ihren Weinen am Wettbewerb teilgenommen.