Karneval 2026Bilder vom Rosenmontag im Rhein-Hunsrück-KreisAnnalena Bischoff Lara Kempf Philipp Lauer Mark Dieler, Dieter Diether16.02.2026, 18:30 Uhri"Helau!", rufen die Neyer Frauen den Besuchern beim Rosenmontagsumzug zu, bevor es von Kratzenburg über Ney nach Halsenbach geht. Philipp LauerJubel, Trubel, Heiterkeit. Wir zeigen die schönsten Fotos vom närrischen Treiben im Rhein-Hunsrück-Kreis. So ausgelassen feiern die Jecken den Karneval.