Karneval 2026
Bilder vom Rosenmontag im Rhein-Hunsrück-Kreis
"Helau!", rufen die Neyer Frauen den Besuchern beim Rosenmontagsumzug zu, bevor es von Kratzenburg über Ney nach Halsenbach geht
"Helau!", rufen die Neyer Frauen den Besuchern beim Rosenmontagsumzug zu, bevor es von Kratzenburg über Ney nach Halsenbach geht.
Philipp Lauer

Jubel, Trubel, Heiterkeit. Wir zeigen die schönsten Fotos vom närrischen Treiben im Rhein-Hunsrück-Kreis.

So ausgelassen feiern die Jecken den Karneval.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren