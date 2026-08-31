Ober Kostenz bis Metzenhausen Bier- und Backestour wieder in vier Hunsrückdörfern Sebastian Schmitt 31.08.2026, 15:00 Uhr

i Vier Dörfer, eine gemeinsame Idee: Am 6. September geht die Bier- und Backes-Schlemmertour wieder an den Start. Sebastian Schmitt

Genuss, Bewegung und Begegnung: Am 6. September ist die Bier- und Backes-Schlemmertour wieder zurück in der VG Kirchberg. Mit dabei: eine große Auswahl an Speisen und Getränken sowie Entdeckungen entlang der Strecke.

Am Sonntag, 6. September, heißt es im Hunsrück wieder: Wanderschuhe schnüren, Appetit mitbringen und gemeinsam genießen. Die Bier- und Backes-Schlemmertour, kurz BBS, verbindet seit 2017 die vier Orte Ober Kostenz, Nieder Kostenz, Schwarzen und Metzenhausen – und längst nicht mehr nur über ihre Wanderwege.







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