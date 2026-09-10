Erneut voller Erfolg Bier- und Backestour begeistert im Hunsrück Sebastian Schmitt 10.09.2026, 16:00 Uhr

i Direkt aus dem historischen Backes kamen in Schwarzen frisch zubereitete Leckereien – hier war Handarbeit gefragt. Auch dort war die diesjährige Bier- und Backestour wieder ein voller Erfolg. Sebastian Schmitt

Eine gemeinsame Wanderung und ofenfrische Backwaren: Das Fazit der Bier- und Backes-Schlemmertour im Hunsrück ist auch in diesem Jahr wieder durchweg positiv. Im nächsten Jahr gibt es sogar einen Grund zum Feiern.

Die diesjährige Bier- und Backes-Schlemmertour (BBS) war aus Sicht der Veranstalter erneut ein voller Erfolg. Nahezu ausverkaufte Speisen und viele positive Rückmeldungen zeigten, dass das besondere Konzept bei den Gästen bestens ankommt. „Wir stellen sämtliche Speisen selbst her und heben uns damit bewusst von vielen anderen Bierwanderungen in der Region ab“, sagt Pascal Schäfer vom BBS-Orga-Team Ober Kostenz und Geschäftsführer der BBS ...







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