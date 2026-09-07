Genusswanderung im Hunsrück
Bier & Backes-Schlemmertour lockt Gäste in den Hunsrück
Frisch gebackenes Brot aus dem Backes gehörte zu den kulinarischen Höhepunkten der Schlemmertour und fand bei den Besuchern reiß
Frisch gebackenes Brot aus dem Backes gehörte zu den kulinarischen Höhepunkten der Schlemmertour und fand bei den Besuchern reißenden Absatz.
Sebastian Schmitt

Bestes Spätsommerwetter bot ideale Bedingungen für die diesjährige Auflage der 14 Kilometer langen Genusswanderung durch Ober Kostenz, Nieder Kostenz, Schwarzen und Metzenhausen.

Lesezeit 2 Minuten
Bei bestem Spätsommerwetter hat sich die Bier & Backes-Schlemmertour am Sonntag erneut als Besuchermagnet erwiesen. Rund 23 Grad, viel Sonne und eine entspannte Atmosphäre boten ideale Bedingungen für die seit 2017 etablierte Genusswanderung durch Ober Kostenz, Nieder Kostenz, Schwarzen und Metzenhausen.
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