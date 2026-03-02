Die ehemalige Gaststätte „Zur Linde“ soll der Schlüssel sein: In St. Goar-Biebernheim entwickeln Stadt, Ortsbeirat und Bürger Ideen für eine Neugestaltung der Dorfmitte. Es soll zum ersten Mal ein Dorfgemeinschaftshaus geben und einen Festplatz dazu.
Wenn in Biebernheim gefeiert wird, dann draußen. Vor dem Backes, am Feuerwehrhaus, auf dem Platz der Quetschekerb oder beim Weihnachtsmarkt. Was fehlt, ist ein Dach über dem Kopf – ein Ort, an dem sich Vereine auch unabhängig vom Wetter treffen können.