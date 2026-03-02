Zentraler Ort fürs Dorfleben
Biebernheims Ortsmitte soll neu gestaltet werden
Die Stadt St. Goar plant, die ehemalige Gaststätte "Zur Linde" zu kaufen.
Annalena Bischoff

Die ehemalige Gaststätte „Zur Linde“ soll der Schlüssel sein: In St. Goar-Biebernheim entwickeln Stadt, Ortsbeirat und Bürger Ideen für eine Neugestaltung der Dorfmitte. Es soll zum ersten Mal ein Dorfgemeinschaftshaus geben und einen Festplatz dazu.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn in Biebernheim gefeiert wird, dann draußen. Vor dem Backes, am Feuerwehrhaus, auf dem Platz der Quetschekerb oder beim Weihnachtsmarkt. Was fehlt, ist ein Dach über dem Kopf – ein Ort, an dem sich Vereine auch unabhängig vom Wetter treffen können.

