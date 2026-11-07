Sanierung oder Neubau? BI will Grundschule im Sohrener Ortskern halten Annalena Bischoff 07.11.2026, 15:00 Uhr

i Die Bürgerinitiative Grundschule Sohren setzt sich gemeinsam mit dem Gemeinderat für eine Sanierung des bestehenden Gebäudes ein. Annalena Bischoff

Das Schulgebäude ist in die Jahre gekommen, eine Sanierung oder ein Neubau am Schulzentrum stehen zur Debatte. Eine Gruppe Sohrener Bürger setzt sich dafür ein, dass die Schule im Dorf bleibt und fordert einen offenen Austausch vor der Entscheidung.

Wo sollen die Grundschulkinder aus Sohren künftig zur Schule gehen – mitten im Ortskern oder am Schulzentrum außerhalb? Für viele Familien ist das mehr als eine Frage des Standorts. Es geht für sie um kurze Wege, Selbstständigkeit und Sicherheit, aber auch um ein Stück Dorfleben.







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