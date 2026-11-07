Das Schulgebäude ist in die Jahre gekommen, eine Sanierung oder ein Neubau am Schulzentrum stehen zur Debatte. Eine Gruppe Sohrener Bürger setzt sich dafür ein, dass die Schule im Dorf bleibt und fordert einen offenen Austausch vor der Entscheidung.
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Wo sollen die Grundschulkinder aus Sohren künftig zur Schule gehen – mitten im Ortskern oder am Schulzentrum außerhalb? Für viele Familien ist das mehr als eine Frage des Standorts. Es geht für sie um kurze Wege, Selbstständigkeit und Sicherheit, aber auch um ein Stück Dorfleben.