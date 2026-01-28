Eigentlich ist ihr der Einzug in den Landtag mit Listenplatz 8 sicher, doch Bettina Brück würde sich auch über das Direktmandat im Wahlkreis 23 freuen. Hauptsache aber ist, dass sie weiter „für die Region arbeiten kann“, sagt sie.
Lesezeit 3 Minuten
„Nicht nur meckern, sondern mitmachen“, das sei ihr Antrieb gewesen, als sie sich in der Kommunalpolitik zu engagieren begann. Seither hat Bettina Brück viel „mitgemacht“ – und will es weitertun. Die Thalfangerin kandidiert auch bei der diesjährigen Wahl wieder als Direktkandidatin der SPD im Wahlkreis 23 Bernkastel-Kues/Morbach/Kirchberg.