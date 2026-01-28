Direktkandidat im Wahlkreis 23 Bettina Brück (SPD) hat schon viel mitgemacht Charlotte Krämer-Schick 28.01.2026, 15:00 Uhr

i Als Staatssekretärin im Bildungsministerium ist Bettina Brück eine viel beschäftigte Frau. Für ein Treffen mit unserer Zeitung im Café in Büchenbeuren hat sie zwischen zwei Terminen aber Zeit gefunden. Charlotte Krämer-Schick

Eigentlich ist ihr der Einzug in den Landtag mit Listenplatz 8 sicher, doch Bettina Brück würde sich auch über das Direktmandat im Wahlkreis 23 freuen. Hauptsache aber ist, dass sie weiter „für die Region arbeiten kann“, sagt sie.

„Nicht nur meckern, sondern mitmachen“, das sei ihr Antrieb gewesen, als sie sich in der Kommunalpolitik zu engagieren begann. Seither hat Bettina Brück viel „mitgemacht“ – und will es weitertun. Die Thalfangerin kandidiert auch bei der diesjährigen Wahl wieder als Direktkandidatin der SPD im Wahlkreis 23 Bernkastel-Kues/Morbach/Kirchberg.







