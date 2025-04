Viele Branchen gelten oft noch immer als typische Frauenmetiers. Um das zu ändern, erhalten Jungen am Boys’ Day (3. April) Einblicke in diese Berufsfelder. Auch einige Einrichtungen aus dem Hunsrück sind dabei. Warum sie bei der Aktion mitmachen.

Erzieher, Altenpfleger, Drogist. All das sind Berufe, in denen hauptsächlich Frauen arbeiten. Doch es gibt auch einige Männer, die sich dafür interessieren. Um einen genaueren Einblick in diese Berufsfelder zu bekommen, gibt es den jährlichen Boys’ Day – dieses Jahr am 3. April. An diesem Tag öffnen Betriebe, in denen der Männeranteil unter 40 Prozent liegt, ihre Pforten und geben Jungs ab der fünften Klasse einen Einblick in ihre Arbeit. Auch einige Institutionen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis sind Teil der Initiative. Doch wieso machen sie mit? Und gibt es wirklich so wenige Männer in diesen Berufen?

Der dm-Markt in Kastellaun nimmt in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal am Boys’ Day teil. Das Ziel: Jungs zeigen, dass die Arbeit im Drogeriemarkt viel mehr ist als nur Schminke und Kosmetikprodukte. „Neben Kosmetikprodukten sind auch Haarprodukte ein beherrschendes Thema. Und das interessiert Männer heutzutage ja auch“, sagt Jennifer Nau vom dm-Markt in Kastellaun. Bis jetzt gibt es dort keine männlichen Mitarbeiter. Wünschen würde sie sich das Team dort das aber schon. „Natürlich sind wir offen für Männer. Gerade wenn es mal schwere Kisten gibt, die getragen werden müssen, wäre es schon nicht schlecht, wenn man männliche Unterstützung hätte“, betont Nau.

Wenige bis keine männlichen Mitarbeiter

In diesem Jahr zum ersten Mal beim Boys’ Day dabei ist die Kindertagesstätte EPGlinos in Boppard-Buchholz. Man wolle dem männlichen Geschlecht den Beruf des Erziehers näher bringen, damit Jungs vielleicht Gefallen daran finden und merken, dass es schön sein kann, sich mit Kindern zu beschäftigen, betont Saskia Hickmann, Leiterin der Kindertagesstätte. Einen männlichen Mitarbeiter hat die Einrichtung schon. „Die Kinder nehmen ihn ganz toll an. Nicht nur die Jungs, sondern auch die Mädchen“, sagt Hickmann. Ein paar mehr Männer im Team würde die Einrichtung allerdings begrüßen. „Denn sie bringen noch mal ganz andere Denkweisen mit und fördern damit auch die Dynamik im gesamten Erzieher-Team“, betont die Leiterin.

Die gemeinnützige Gesellschaft für ambulante und stationäre Altenhilfe (GFA) ist mit ihren beiden Einrichtungen im Hunsrück, dem Paritätischen Pflegezentrum in Beltheim und dem Seniorenzentrum in Kastellaun, bereits seit einigen Jahren bei dem Aktionstag dabei. Beide Häuser bieten in diesem Jahr in den Bereichen Pflege, Bürotätigkeiten, Physio- und Ergotherapie sowie Hauswirtschaft jeweils zwei Plätze an. Die Motivation: jungen Menschen einen Einblick in verschiedene Bereiche der Einrichtung verschaffen.

„Wir würden uns definitiv mehr Männer wünschen, da es sowohl für das Team als auch für die Bewohner und das Haus sicher gut wäre.“

Ivo Schedereit, Leiter der GFA-Pflegezentren in Beltheim und Kastellaun

„Die Zahl der Auszubildenden in den Pflegeberufen ist meiner Meinung nach in den vergangenen Jahren ein bisschen besser geworden. Aber es könnte immer noch besser sein“, erklärt Ivo Schedereit, Leiter der beiden Einrichtungen. Dabei ist der Männeranteil deutlich geringer als der Frauenanteil. Das Verhältnis sei 99:1, betont Schedereit. „Wir würden uns definitiv mehr Männer wünschen, da es sowohl für das Team als auch für die Bewohner und das Haus sicher gut wäre“, sagt der Einrichtungsleiter.

Einer der männlichen Pflegekräfte im Seniorenzentrum Kastellaun ist Daniel Dobrev. Er arbeitet bereits seit 2016 in der Pflege. Zuerst in seinem Heimatland in Rumänien, dann in Deutschland. Warum er sich für den Beruf entschieden hat? „Ich mag die Arbeit mit Menschen und mich um sie zu kümmern. Das macht mir Spaß. Und ein Beruf sollte Spaß machen, sonst bringt es nichts“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Aktuell ist er auf seiner Station die einzige männliche Pflegekraft und arbeitet mit elf Frauen zusammen. Das macht ihm jedoch nichts aus. „Es ist schön. Ich arbeite gern mit Frauen zusammen“, betont er. Trotzdem hätte er nichts gegen weitere männliche Unterstützung.

Männliche Pfleger im Rhein-Hunsrück-Kreis

Im Rhein-Hunsrück-Kreis ist die Zahl der Auszubildenden in Pflegeberufen von 2019 (143) bis 2023 (148) leicht gestiegen. In den vergangenen sechs Jahren gab es die meisten Auszubildenden in den Bereichen Gesundheits- und Krankenpflege sowie Altenpflege im Jahr 2020 mit insgesamt 152 Auszubildenden. Das teilt das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz auf Nachfrage mit. Der Männeranteil ist jedoch jedes Jahr deutlich geringer als der Frauenanteil. So machten im Jahr 2023 nur 34 Männer aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis ihre Ausbildung in einem Pflegeberuf, aber ganze 114 Frauen. Ähnlich sah es ein Jahr zuvor aus. 2022 waren es aber sogar nur 30 Männer und 120 Frauen.