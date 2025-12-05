Nahversorger hat eröffnet Besucheransturm auf Tante-Enso-Markt in Mastershausen Werner Dupuis 05.12.2025, 15:00 Uhr

i Einen ersten Besucheransturm erlebte der neue Tante-Enso-Laden direkt nach der Eröffnung. Viele Kunden waren überrascht von dem reichhaltigen Angebot. Werner Dupuis

Wein und Wurst, Backwaren und Drogerieartikel – das alles konnte man in Masterhausen nicht mehr kaufen, nachdem der letzte Laden seine Türen geschlossen hatte. Jetzt hat sich die Lage grundlegend geändert: Tante Enso ist da.

Volksfeststimmung herrschte bei der Eröffnung des Tante-Enso-Marktes in Mastershausen. Dicht drängten sich die interessierten Besucher Publikum auf dem Vorplatz, um nach dem Durchschneiden des symbolischen roten Bandes und einem kurzen Konfettiregen als Erste auf einer Entdeckungstour ihren lang ersehnten neuen Dorfladen neugierig zu inspizieren.







