Besucheransturm auf Tante-Enso-Markt in Mastershausen

Wein und Wurst, Backwaren und Drogerieartikel – das alles konnte man in Masterhausen nicht mehr kaufen, nachdem der letzte Laden seine Türen geschlossen hatte. Jetzt hat sich die Lage grundlegend geändert: Tante Enso ist da.
Volksfeststimmung herrschte bei der Eröffnung des Tante-Enso-Marktes in Mastershausen. Dicht drängten sich die interessierten Besucher Publikum auf dem Vorplatz, um nach dem Durchschneiden des symbolischen roten Bandes und einem kurzen Konfettiregen als Erste auf einer Entdeckungstour ihren lang ersehnten neuen Dorfladen neugierig zu inspizieren.