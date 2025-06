Auch in diesem Jahr erwartete die Besucher der Burgstadt auf dem Festgelände rund um den Marktplatz ein buntes Angebot an Fahrgeschäften, Musik, Speisen und Getränken. Das kalte und teils nasse Wetter tat der Stimmung keinen Abbruch.

Mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Christian Keimer wurde die diesjährige Pfingstkirmes in Kastellaun offiziell eröffnet. Zuvor lockte bereits der Familiennachmittag Groß und Klein in die Burgstadt. Allein das Wetter wollte in diesem Jahr nicht so recht mitspielen, doch Kälte und der ein oder andere Nieselregen sollten der Stimmung rund um den Marktplatz keinen Abbruch tun. Besonders die Bands an den Kirmesabenden sorgten für beste Unterhaltung. Neben den kulinarischen Genüssen sorgten auch einige Fahrgeschäfte für die richtige Kirmesatmosphäre. Da durfte natürlich auch der Autoscooter nicht fehlen, der nach wie vor Laune macht und gern genutzt wird. Eine Berg- und Talfahrt für Kinder, die Überschlagsschaukel X-Force für ganz Mutige oder ein Fahrsimulator, mit dem sich wilde Achterbahnfahrten erleben lassen, rundeten das Angebot ab. Schießstand, Pfeilwerfen, Entenangeln und eine Verlosung durften auch nicht fehlen.