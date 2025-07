Die beste Fleischerin aus dem Zuständigkeitsbereich der Handwerkskammer Koblenz (Hwk) ist Lynn Neumann aus Beulich bei Emmelshausen. Die 20-Jährige, die in der Metzgerei Zinnecker und Schmidt in Rheinböllen ausgebildet wurde und dort arbeitet, schnitt mit der Note „Gut“ ab und ist somit die beste Nachwuchsmetzgerin im nördlichen Rheinland-Pfalz. Lynn Neumann konnte sich bei der Prüfung in Koblenz in Theorie und Praxis behaupten und bei der Schlachtprüfung ebenfalls ordentliche Ergebnisse abliefern.

Knapp zwei Jahre hat Lynn Neumann in der Metzgerei Zinnecker und Schmidt in Rheinböllen gelernt. Das heißt: „Im Grunde hat sie sich alles selbst beigebracht“, sagt ihr Chef und Ausbilder, Fleischermeister Karsten Schmidt. „Das ist schon außergewöhnlich, was das Mädchen da leistet“, fügt er hinzu. Schließlich sei der Metzgerberuf ein körperlich anstrengendes Metier. „Das hat sie mit Bravour gemeistert. Wir alle sind natürlich sehr stolz auf sie.“ Quasi wie zur Bestätigung nimmt die 20-jährige Gesellin eine etwa 50 Kilogramm schwere Rinderkeule vom Haken, schultert sie und wuchtet den Fleischbrocken auf den Zerlegetisch, um ihn mit dem Messer zu bearbeiten.

i Bei der Freisprechungsfeier der Nahrungsmittelhandwerke in Koblenz nahmen rund 80 neue Fachkräfte ihre Prüfungszeugnisse entgegen. Fleischerin Lynn Neumann schloss ihre Ausbildung bei der Metzgerei Zinnecker & Schmidt GmbH in Rheinböllen mit besonders gutem Prüfungsergebnis ab. Michael Jordan

Für Lynn Neumann stand schon länger fest, dass sie nach dem Abitur eine Metzgerausbildung beginnen will. „Wir haben zu Hause Landwirtschaft, und ich habe meinem Vater schon immer geholfen“, erzählt sie. In ihrem Dorf gab es noch ein Schlachthaus, und dort hat die frisch gekürte Gesellin oft mit angepackt. All dies habe ihr immer jede Menge Spaß gemacht. Und so kam für die 20-Jährige nach der Reifeprüfung ein Studium nicht infrage – „zumal ich nicht so viel Lust aufs Lernen hatte“, gibt sie mit einem verschmitzten Lächeln zu.

Zunächst hatte Lynn Neumann bei Karsten Schmidt ein Praktikum absolviert, „und dann haben wir sie direkt verpflichtet“, erzählt der Fleischermeister. Die Lehrjahre vergingen wie im Flug. Ob sie zwischendurch nicht mal Motivationsschwierigkeiten hatte, wollen wir von der jungen Gesellin wissen. „Nein eigentlich nicht – und wenn, dann auf jeden Fall nicht oft“, sagt sie.

Metzgerei Zinnecker und Schmidt musste vierjährige Durststrecke überwinden

In Karsten Schmidts Metzgerei werden regelmäßig junge Menschen ausgebildet. Allerdings musste die Fleischerei Zinnecker und Schmidt bis vor Kurzem eine Durststrecke überwinden. „Vier Jahre hatten wir keine Lehrlinge, und jetzt haben wir gleich drei auf einmal“, berichtet Schmidt. Er freue sich sehr, dass sich der Nachwuchs für das Fleischerhandwerk interessiert.

Lynn Neumann möchte erst einmal in der Rheinböllener Metzgerei weiterarbeiten. „Das Arbeitsklima ist hervorragend, und ich fühle mich hier wohl“, begründet sie. Auch die Zeit, die sie für ihren Arbeitsweg benötigt – sie fährt morgens eine gute halbe Stunde hin und am Abend noch mal eine gute halbe Stunde wieder zurück –, sei vertretbar. Ein Arbeitsplatzwechsel sei deshalb für sie derzeit kein Thema. Und an einen eigenen Betrieb denkt sie auch nicht. „Im Moment denke ich an so etwas nicht“, bekräftigt sie.

Glückwunsch: 103 neue Fachkräfte im Nahrungsmittelhandwerk

Insgesamt 103 neue Fachkräfte haben erfolgreich ihre Lehrzeit in der Backstube, der Wurstküche oder im Verkauf beendet – ein starkes Zeichen auch für die gelungene Zusammenarbeit der regionalen Betriebe mit der Handwerkskammer (HwK) Koblenz, den Kreishandwerkerschaften Mittelrhein und Rhein-Westerwald sowie den Berufsschulen. Sieben neue Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk, Schwerpunkt Fleischerei, neun Fleischer, 13 Bäcker, 14 Konditoren sowie 60 Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk, Schwerpunkt Bäckerei, werden künftig Genuss und Qualität im vielseitigen Nahrungsmittelhandwerk hochhalten. Knapp 80 von ihnen nahmen vor wenigen Tagen ihre Prüfungszeugnisse im Koblenzer Zentrum für Ernährung und Gesundheit persönlich entgegen. Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Ehrung der Absolventen, die ein besonders gutes Prüfungsergebnis erzielt hatten. Die Glückwünsche gingen neben drei weiteren Geehrten eben auch an Lynn Neumann aus Beulich.