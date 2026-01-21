Das neue Bestattungsgesetz erlaubt es, Urnen zu Hause aufzubewahren. So hat es auch Irene Link aus St. Goar vor ihrem Tod verfügt. Ihre Urne steht nun zu Hause bei ihrem Mann. Wie jedoch bewertet der Bestatterverband Rheinland-Pfalz diese Neuerung?
Seit wenigen Monaten ist das neue rheinland-pfälzische Bestattungsgesetz in Kraft. Irene Link aus St. Goar hat sich kurz vor ihrem Tod dazu entschieden, diese neue Möglichkeit zu nutzen. Sie verfügte, dass ihre Urne nach ihrem Tod zu Hause bei ihrem Mann im Puppenregal stehen soll.