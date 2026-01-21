Urne zu Hause aufbewahren Bestatterverband sieht neues Gesetz teilweise kritisch Lara Kempf 21.01.2026, 10:13 Uhr

Ob zu Hause aufbewahrt - wie in einem aktuellen Fall in St. Goar - oder verstreut im Fluss: Das neue rheinland-pfälzische Bestattungsgesetz bietet viele Freiheiten, dahingehend, was mit der eigenen Asche nach dem Tod passieren soll. Wie aber beurteilt der rheinland-pfälzische Bestatterverband diese Reform?

Das neue Bestattungsgesetz erlaubt es, Urnen zu Hause aufzubewahren. So hat es auch Irene Link aus St. Goar vor ihrem Tod verfügt. Ihre Urne steht nun zu Hause bei ihrem Mann. Wie jedoch bewertet der Bestatterverband Rheinland-Pfalz diese Neuerung?

Seit wenigen Monaten ist das neue rheinland-pfälzische Bestattungsgesetz in Kraft. Irene Link aus St. Goar hat sich kurz vor ihrem Tod dazu entschieden, diese neue Möglichkeit zu nutzen. Sie verfügte, dass ihre Urne nach ihrem Tod zu Hause bei ihrem Mann im Puppenregal stehen soll.







