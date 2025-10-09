Mit dem neuen rheinland-pfälzischen Bestattungsgesetz können Menschen vor ihrem Tod nun selbst entscheiden, was mit ihrer Asche passieren soll. Wie bewerten Bestatter aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis diese Neuerung? Und was bedeutet es für ihre Arbeit?
Nach mehr als 40 Jahren wurde das Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz nun modernisiert. Ob im Fluss, auf dem Friedhof, zuhause oder weiterverarbeitet als Schmuckstein: Menschen können künftig zu Lebzeiten in einer Totenfürsorgeverfügung selbst darüber entscheiden, was nach dem Tod mit ihrer Asche passieren soll und wie sie bestattet werden wollen.