Seit 25 Jahren verfügt Emmelshausen über eine Chorgemeinschaft besonderer Güte: Das Vokalensemble „Les Arts du Chant“ – zu Deutsch: „Die Künste des Singens“. Und ihr Metier beherrschen die Sängerinnen und Sänger sozusagen perfekt. Auf der Internetseite des Vereins ist nachzulesen: „Musik verbindet Menschen! Mit Musik drücken wir das aus, was nicht gesagt werden kann!“

Ensemble hat großes Spektrum

Das Spektrum des Ensembles erstreckt sich über sakrale Gesänge, mittelalterliche Lieder, britische Chormusik, Evergreens, Gospels und Spirituals, Musicals und Filmmusik bis hin zu modernen Chorwerken. Geprobt wird wöchentlich im Katholischen Pfarrheim St. Hildegard – die Singgruppe ist aber säkular, also nicht kirchlich ausgerichtet. Es gibt mit der Pfarrei eine Vereinbarung, fallweise den Gottesdienst mitzugestalten.

25 Frauen und Männer, die sich für Chorgesang begeisterten, trafen sich am 20. Januar 2000 und gründeten „ihre“ Gesangsgruppe. Am Dirigentenpult stand von Anfang an der Wahl-Lahnsteiner und gebürtige Emmelshausener Frank Schmitz. Der ambitionierte Musiklehrer gilt als Spiritus Rector der Gründung, er formte das Ensemble ganz maßgeblich. Keine musikalische Richtung wurde abgelehnt. Binnen recht kurzer Zeit gewann Les Arts du Chants eine stattliche Fanbasis, die Konzerte wie „An the Oscar goes to …“ (basierend auf Film-Soundtracks) oder „Highland Cathedral“ (Folkmusik aus Schottland) mit Standing Ovations belohnte. Der Chorleiter zauberte auch den originellen Namen für das Ensemble aus dem Hut. 2015 reichte Schmitz den Taktstock weiter – nach fünfzehn Jahren war ihm die Pendelei zwischen Lahnstein und Emmelshausen zu viel geworden. Ihn beerbte der damals 30-jährige Michael Bade, bis dato schon Chormitglied. Auch er Pädagoge, hatte an der Musikhochschule in Köln Chor- und Orchesterleitung (im Hauptfach) studiert. Bade leitet heute zusätzlich den örtlichen Musikverein sowie den Männerchor des Quartettvereins Gondershausen, der in diesem Jahr gleichfalls Jubiläum feiert (100 Jahre).

„Wir mehr sind als ein reiner Gesangverein.“

Susi Liesenfeld, Zweite Vorsitzende des Vereins

Unter Bade veränderte sich die Ausrichtung des Ensembles zwar nicht, doch drückte und drückt auch er seinen eigenen Stempel auf. Die Covid-Pandemie baute vor ihm und seinen Aktiven seinerzeit allerdings hohe Hürden auf. Längere Phasen gekennzeichnet von Onlineproben oder Präsenzproben mit Test- und Impfnachweisen sowie Abstandsregelungen von 1,50 Meter waren „fürs Singen katastrophal“, wie es die zweite Vorsitzende Susi Liesenfeld heute in der Retrospektive ausdrückt. Natürlich förderte das nicht nur einen qualitativen, sondern auch quantitativen Aderlass im Chor. Dennoch umschifften die Musikfreunde jene Klippen ohne nachhaltige Blessuren. Liesenfeld: „Wir haben richtig Glück gehabt“.

Heute besteht das Vokalensemble aus rund vierzig Frauen und Männern zwischen 20 und 80 Jahren, wobei das weibliche Geschlecht deutlich überwiegt. Mit wenigen Ausnahmen wohnen alle Aktiven in und nahe bei Emmelshausen. Gerade in den vergangenen zwei Jahren – also quasi nach Corona – ist die Gruppe merklich angewachsen.

Vier Jubiläumskonzerte geplant

Auf die Frage, warum jemand „bei Euch“ Mitglied werden sollte, antwortete die zweite Vorsitzende schlagfertig: „Weil wir mehr sind als ein reiner Gesangverein.“ Gemeinschaft und Geselligkeit werden bei regelmäßigen Stammtischen, Ausflügen oder Vereinsfeiern großgeschrieben: „Wir sind füreinander da und haben deshalb auch viel Spaß miteinander.“ Dies will das Vokalensemble im weiteren Jahreslauf nachdrücklich mit vier Jubiläumskonzerten unter Beweis stellen: Zwei „Best-of-25-Jahre“-Auftritte gibt es jeweils um 17 Uhr am Samstag, 28. Juni, in der katholischen Kirche St. Hildegard in Emmelshausen und am Sonntag, 29. Juni, in der evangelischen Christuskirche in Boppard. Das erste Adventswochenende beschließt das Jubiläumsjahr unter dem Motto „Best of Christmas“ am Samstag, 29. November, in der evangelischen Stiftskirche in St. Goar und am Sonntag, 30. November, nochmals in der heimischen St.-Hildegardkirche im Rahmen des Emmelshausener Christkindlsmarkts.