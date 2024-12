Post geht an das Christkind Besonderer Briefkasten sorgt für strahlende Kinderaugen 11.12.2024, 11:00 Uhr

i Über reichlich Post an das Christkind freuen sich Emilia Golembusch von der Tourist-Information (TI) und Peter Müller, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchberg. Noch bis Freitag nimmt das Team der TI Briefe entgegen. Charlotte Krämer-Schick

Frieden, Gesundheit und eine Reitbeteiligung, ein wenig Lego oder Süßigkeiten, das sind die Wünsche der Kinder aus der Verbandsgemeinde Kirchberg. Die Tourist-Information sammelt ihre Briefe ans Christkind und leitet sie nach Engelskirchen weiter.

„Frieden“, das ist wohl etwas, was sich viele Menschen in diesen Zeiten wünschen. So wie ein Mädchen aus der Verbandsgemeinde (VG) Kirchberg. Außerdem erhofft es sich in dem Brief an das Christkind Gesundheit und keinen Krieg – und eine Reitbeteiligung.

