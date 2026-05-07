Schüler probieren Berufe aus Berufsinfotag zum Mitmachen in Rheinböllen Dieter Diether 07.05.2026, 11:00 Uhr

i Das Organisationsteam der Puricelli-Schule: Schulleiter Manuel Hortian (rechts) und die beiden Koordinatoren für Berufsorientierung, Jessica Volz und Volker Schambach. Dieter Diether

Ob Handwerk, Pflege oder Bundeswehr: Beim Berufsinfotag der Puricelli-Realschule plus in Rheinböllen stand der direkte Austausch im Mittelpunkt. Die Schüler erhielten praxisnahe Einblicke in unterschiedliche Berufe und konnten selbst aktiv werden.

Unter dem Motto „Markt der Möglichkeiten“ initiierte die Puricelli-Realschule plus in Rheinböllen nun schon im vierten Jahr einen Berufsinfotag. Rund 30 Anbieter stellten sich im KiR und rundum vor und gaben den vor dem künftigen Erwerbsleben stehenden Acht- bis Zehntklässlern der genannten „Puri“ und der Realschule plus aus Simmern reichlich Gelegenheiten, sich mit Berufsanbietern ihrer Wahl näher zu beschäftigen und Einblicke zu erhalten. ...







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