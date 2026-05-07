Ob Handwerk, Pflege oder Bundeswehr: Beim Berufsinfotag der Puricelli-Realschule plus in Rheinböllen stand der direkte Austausch im Mittelpunkt. Die Schüler erhielten praxisnahe Einblicke in unterschiedliche Berufe und konnten selbst aktiv werden.
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Unter dem Motto „Markt der Möglichkeiten“ initiierte die Puricelli-Realschule plus in Rheinböllen nun schon im vierten Jahr einen Berufsinfotag. Rund 30 Anbieter stellten sich im KiR und rundum vor und gaben den vor dem künftigen Erwerbsleben stehenden Acht- bis Zehntklässlern der genannten „Puri“ und der Realschule plus aus Simmern reichlich Gelegenheiten, sich mit Berufsanbietern ihrer Wahl näher zu beschäftigen und Einblicke zu erhalten. ...