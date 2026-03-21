Die Burgstadt Kastellaun wurde in den 800 Jahren ihres Bestehens von verschiedenen Persönlichkeiten geprägt. Die Gästeführerin Silvia Kunz-Wagner stellte unserer Zeitung drei historische Bürger aus Kastellaun vor.
Lesezeit 3 Minuten
Kastellaun ist eine Stadt mit langer Vergangenheit. Wer die Burgstadt in den vergangenen acht Jahrhunderten geprägt hat, weiß die Gästeführerin Silvia Kunz-Wagner. Eine Spurensuche.1 In dem beschaulichen Fachwerkhaus in der Kirchstraße 13/15 in Kastellaun lebte einst ein Wissenschaftler für keltische Sprachen.