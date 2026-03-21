800 Jahre Burgstadt Berühmtheiten aus der Hunsrücker Burgstadt Kastellaun Marie Pörsch 21.03.2026, 15:00 Uhr

i In die Balken des Wohnhauses des Sprachforschers Heinrich Friedrich Zimmer sind lateinische Schriftzüge eingeritzt. Marie Pörsch

Die Burgstadt Kastellaun wurde in den 800 Jahren ihres Bestehens von verschiedenen Persönlichkeiten geprägt. Die Gästeführerin Silvia Kunz-Wagner stellte unserer Zeitung drei historische Bürger aus Kastellaun vor.

Kastellaun ist eine Stadt mit langer Vergangenheit. Wer die Burgstadt in den vergangenen acht Jahrhunderten geprägt hat, weiß die Gästeführerin Silvia Kunz-Wagner. Eine Spurensuche. 1 In dem beschaulichen Fachwerkhaus in der Kirchstraße 13/15 in Kastellaun lebte einst ein Wissenschaftler für keltische Sprachen.







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