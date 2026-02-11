Manche Menschen können einfach nicht genug vom Karneval bekommen. Man sieht sie immer und überall, ob bei Umzügen oder Sitzungen – und auch darüber hinaus. Die Gesichter des Karnevals möchten wir würdigen. Heute: Bernd Nick aus Beltheim.
„Beim Karneval muss man mit dem Herzen dabei sein“, sagt Bernd Nick: “Das kann man nicht erlernen.“ Wobei er selbst es auch gar nicht erlernen musste – so nachhaltig, wie er das närrische Virus in die Wiege gelegt bekam: „Ich stamme aus einer karnevalistischen Familie“, verrät der Beltheimer.