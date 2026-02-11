Gesichter des Karnevals
Bernd Nick wahrt in Beltheim karnevalistische Tradition
Bernd Nick engagiert sich seit vielen Jahren für den Karneval in Beltheim. Hier ist er auf der diesjährigen Kappensitzung zu sehen.
Winfried Pörsch. Pörsch Winfried

Manche Menschen können einfach nicht genug vom Karneval bekommen. Man sieht sie immer und überall, ob bei Umzügen oder Sitzungen – und auch darüber hinaus. Die Gesichter des Karnevals möchten wir würdigen. Heute: Bernd Nick aus Beltheim.

„Beim Karneval muss man mit dem Herzen dabei sein“, sagt Bernd Nick: “Das kann man nicht erlernen.“ Wobei er selbst es auch gar nicht erlernen musste – so nachhaltig, wie er das närrische Virus in die Wiege gelegt bekam: „Ich stamme aus einer karnevalistischen Familie“, verrät der Beltheimer.

